Апелляцию по делу Бишимбаева суд рассмотрит 16 мая

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны рассмотрит апелляцию по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева 16 мая, говорится в постановлении суда, имеющемся в расположении Vласти.

"Уголовное дело подлежит принятию к производству судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны. Судебное заседание назначается на 16 мая 2018 года в 10:00", - говорится в постановлении за подписью судьи судебной коллегии Рамазанова.

14 марта суд приговорил Бишимбаева к 10 годам лишения свободы, его брата Султана Нурлыбека - к семи годам. Остальным 21 подсудимым назначено наказание до четырех лет лишения свободы. Предпринимателям, которые давали взятки, назначены многомиллионные штрафы.