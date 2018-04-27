Южная и Северная Кореи договорились о мире

Лидеры Южной Кореи и КНДР объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом, пишет Meduza .

Стороны договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове.

Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется «зоной мира». Страны также прекратят взаимное пропагандистское вещание на границе.

На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение Севера и Юга.

27 апреля в Пханмунджоме прошел третий в истории межкорейский саммит, на котором встретились лидеры Севера и Юга. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею за 65 лет. Предыдущие встречи в 2000 и 2007 году проходили на территории КНДР.

Корея разделилась на две страны после Второй мировой войны.