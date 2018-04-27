Южная и Северная Кореи договорились о мире

Лидеры Южной Кореи и КНДР объявили, что между их странами больше не будет войны. Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом, пишет Meduza.
Стороны договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове.
Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется «зоной мира». Страны также прекратят взаимное пропагандистское вещание на границе.
На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение Севера и Юга.
27 апреля в Пханмунджоме прошел третий в истории межкорейский саммит, на котором встретились лидеры Севера и Юга. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею за 65 лет. Предыдущие встречи в 2000 и 2007 году проходили на территории КНДР.
Корея разделилась на две страны после Второй мировой войны.
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