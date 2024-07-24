Корейский институт KAIST будет работать совместно с Институтом ядерной физики – Нурбек

Филиал южнокорейского передового института науки и технологий KAIST в Казахстане планируют открыть на территории специальной зоны «Наукоград» под Алматы. Как сообщил в среду в ходе брифинга министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, планируется коллаборация этого университета с Институтом ядерной физики в поселке Алатау.

«Есть ядерный институт “Алатау” площадью 120 га, кампус университета KAIST будет рядом с ним. Это самый сильный исследовательский национальный университет Южной Кореи, входит в ТОП-3 лучших университетов мира. Мы его решили вынести в специальную зону “Наукоград”, где у нас Институт ядерной физики в поселке Алатау под Алматы», - сообщил Нурбек.

По его словам, у филиала вуза будет «очень важная коллаборация» с институтом. Пока министр не может раскрыть всех деталей, но обещает организовать пресс-тур и показать, «какой есть потенциал этой научной коллаборации».

Напомним, в ходе визита президента Южной Кореи 12 июня было подписано соглашение об открытии филиалов трех южнокорейских вузов в Казахстане. Речь идет об открытии филиала института науки и технологий KAIST и сеульского национального института науки Seul-Tech, который планируют открыть на базе Кызылординского университета Коркыт-ата. Кроме того, подписано соглашение об открытии вуза Woosong в Туркестане.

«Мы даем им здание на безвозмездной (основе – В.), предоставляем 1,2 га земель. Частный университет, корпус будет находиться в городе Туркестан. Очень сильный университет», - уточнил на брифинге Нурбек.

Он добавил, что обучение в нем начнется в следующем году по направлениям «кибербезопасность» и «компьютерная инженерия».