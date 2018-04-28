Мир за ночь. 27-28 апреля 2018 года

В результате обострения ситуации в секторе Газа на границе с Израилем погибли три палестинца, сотни человек ранен; канцлер Германии Ангела Меркель назвала ядерную сделку с Ираном недостаточной для сдерживания амбиций Тегерана на Ближнем Востоке; США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова; конгресс США обнародовал доклад по итогам собственного расследования о вмешательстве России в выборы США.

В результате обострения ситуации в секторе Газа на границе с Израилем погибли три палестинца, сотни человек ранены, пишут «Ведомости». Чиновники здравоохранения Палестины официально сообщили о трех убитых и 611 раненых, из них 138 человек пострадали от пожара. В свою очередь министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное группировке «Хамас», сообщило о трех убитых выстрелом в голову и 300 раненых. По мнению израильских властей, палестинские лидеры организуют протесты для того, чтобы использовать толпу в качестве прикрытия для совершения вооруженных атак.

В пятницу около тысячи молодых палестинцев собрались в сотнях метров от границы Израиля. Они поджигали шины, метали камни на противоположную сторону. Отдельные группы пытались прорваться через забор, используя взрывчатку. Израильские военные сначала применили слезоточивый газ, после открыли огонь по ним. По словам очевидцев, когда началась стрельба, на некоторое время палестинцы отступили, но потом вновь предприняли попытки прорваться через границу.

Минобороны Израиля сообщило, что военные предотвратили попытку проникновения протестующих палестинцев на территорию страны. Как отмечает The New York Times, это уже пятая пятничная акция протеста из еженедельных выступлений палестинцев на границе, объявленных как «Великий марш возвращения». В предыдущих акциях протеста погибли около 40 палестинцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ядерную сделку с Ираном недостаточной для сдерживания амбиций Тегерана на Ближнем Востоке, пишет «Коммерсант». «С точки зрения Германии, соглашения недостаточно, чтобы убедиться в том, что амбиции Ирана ограничены и сдержаны», – заявила Меркель в Вашингтоне. Она добавила, что Европа и США должны быть едины в этом вопросе.

«Иранский режим разжигает насилие, проливает кровь по всему региону. Мы должны гарантировать, чтобы этот смертоносный режим даже близко не подобрался к ядерному оружию, чтобы Иран прекратил распространение своих опасных ракет и поддержку терроризма», – добавил Дональд Трамп, выступающий за пересмотр соглашения с Ираном. Глава МИД Ирана угрожает разорвать сделку, если из нее выйдут США. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также выступила за сохранение ядерной сделки по иранскому атому. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон говорил, что Париж не выйдет из действующего соглашения, но готов к его пересмотру. В 2015 году Иран подписал с Великобританей, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий. Соглашение подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие санкций.

США готовы обсуждать с союзниками и КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса. «Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», – сказал он. По его словам, сейчас «не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить».

Заявление прозвучало на фоне завершившегося в пятницу межкорейского саммита, в ходе которого лидеры Южной Кореи и КНДР подписали совместную декларацию по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове. Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении. Рассматривая в качестве «неотложной исторической задачи» установление мира и стремясь заменить имеющееся перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем. Таким образом, пятничный саммит предваряет ожидаемую встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Дата и место ее проведения пока не назначены, но ранее назывались конец мая и начало июня.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал доклад по итогам собственного расследования о вмешательстве России в выборы США, пишет The Bell. Согласно результатам исследования, Россия вела информационную войну во время выборов 2016 года, но свидетельств сговора между командой Дональда Трампа и Москвой нет. Однако на этом тема вмешательства не заканчивается: главное расследование, пишет The Bell, проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.