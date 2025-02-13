В 2024 году в мире убито самое большое число журналистов – CPJ

В 2024 году во всем мире было убито больше журналистов, чем в любой другой год с 1992 года. Из 124 убитых журналистов и работников СМИ почти две трети убиты в секторе Газа, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

По данным CPJ, число конфликтов в мире удвоилось за последние пять лет, и это отражается на количестве смертей журналистов в таких странах, как Судан, Пакистан и Мьянма. Но больше всего журналистов и работников СМИ убиты в войне Израиля и Газы – 85 в 2024 году, из них 82 погибли в секторе Газа, трое – в Ливане.

В течение 2024 года за пределами Газы убиты еще 39 журналистов и работников СМИ в 16 странах, причем наибольшее количество жертв зафиксировано в Судане и Пакистане – по шесть человек, в Мексике – пять, в Сирии – четыре, в Мьянме и Ираке – по три, на Гаити – двое. Между тем число журналистов и работников СМИ, убитых на Украине, сократилось в 2024 году до двух человек.

Исследование CPJ показало, что в 2024 году по всему миру не менее 24 журналистов были преднамеренно убиты из-за своей работы. В секторе Газа и Ливане задокументировано 10 случаев, когда журналисты подвергались преднамеренным нападениям. CPJ расследует еще 20 убийств, в которых, по его мнению, Израиль мог специально нацелиться на журналистов. Остальные 14 журналистов жили на Гаити, в Мексике, Пакистане, Мьянме, Мозамбике, Индии, Ираке и Судане.

При этом более трети – 43 – всех убитых журналистов и работников СМИ были фрилансерами. Как отмечает комитет, 31 из них был убит в Газе. Многие журналисты Газы стали фрилансерами после того, как их СМИ были уничтожены, а Израиль запретил иностранным журналистам въезжать в сектор.

Данные CPJ показывают, что число убийств фрилансеров неуклонно росло с 2020 года, а затем резко возросло в 2024 году, что указывает на все более рискованную глобальную среду для этих журналистов, многие из которых ведут репортажи из зон конфликтов и сотрудничают с крупными СМИ. А за пределами зон конфликта внештатные журналисты часто сталкиваются с повышенной уязвимостью и неопределенностью из-за своего независимого статуса и могут не иметь институциональной поддержки или правовой защиты, что может повлиять на их безопасность.

На Филиппинах впервые за два десятилетия не было убийств журналистов. Также ни один журналист не был убит в Сомали, Камеруне или Афганистане, но в Сомали их арестовывали и нападали на них за освещение таких тем, как службы безопасности страны, в Камеруне журналисты подвергались нападениям, задержаниям и цензуре, а в Афганистане «Талибан» продолжал запугивать, подвергать цензуре и арестовывать журналистов.

Комитет отмечает, что самые смертоносные для журналистов страны используют общую схему, которая помогает избегать ответственности за убитых журналистов. Некоторые подавляют расследования инцидентов, перекладывают вину на самих жертв, а большинство просто игнорируют свою обязанность привлекать убийц к ответственности.

В частности, Израиль использовал все эти тактики и часто обвинял журналистов в терроризме; Пакистан уже давно не проводит расследований убийств журналистов и никого не привлекает к ответственности; военизированные формирования Судана и вооруженные силы Мьянмы преследуют журналистов как врагов; мексиканские власти препятствуют расследованию убийств и не обеспечивают адекватной защиты журналистов; в Сирии журналисты подвергались нападениям и убийствам со стороны режима президента Башара Асада, и на протяжении многих лет никто не нес за это ответственности.