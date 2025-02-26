Израиль планирует продлить первую фазу соглашения о перемирии с ХАМАС

Израиль рассматривает возможность продления 42-дневного перемирия в секторе Газа, чтобы вернуть оставшихся 63 заложника, сообщает Reuters . Переговоры же о начале второй фазы откладываются.

Первая фаза соглашения о прекращении огня начала действовать 19 января и должна завершиться в субботу. Однако пока неясно, что будет дальше.

«Мы проявляем большую осторожность. Мы не закрыли возможность продолжения текущего прекращения огня, но в обмен на наших заложников, и они должны быть возвращены в целости и сохранности», - заявила журналистам в Иерусалиме заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель, отвечая на вопрос о том, может ли перемирие быть продлено без начала переговоров по второму этапу.

Вторая фаза предусматривает освобождение оставшихся заложников и полный вывод израильских войск из Газы. И если к пятнице соглашение не будет достигнуто, боевые действия могут возобновиться либо текущая ситуация заморозится, при котором перемирие сохранится, но заложники не вернутся, а Израиль может заблокировать ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Источники сообщили агентству Reuters, что Израиль и ХАМАС не вступали в переговоры по второй фазе прекращения огня.

Из 33 израильских заложников на данный момент освобождены 29, а также пять тайцев, в обмен на сотни палестинских заключенных и задержанных. При этом тела еще четырех заложников еще не переданы. Израиль откладывает освобождение более 600 палестинцев, обвиняя ХАМАС в нарушении соглашения путем организации публичной демонстрации передачи израильских заложников в секторе Газа.