Назарбаев присвоил высшую степень отличия актеру Померанцеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом присвоил высшую степень отличия - звание Қазақстанның Еңбек Ері - актеру Русского театра драмы им. Лермонтова Юрию Померанцеву. Документ в пятницу опубликован на официальном сайте президента.

"За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан, активную общественную деятельность, особый вклад в развитие культуры присвоить высшую степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Померанцеву Юрию Борисовичу - артисту РГКП "Государственный академический русский театр драмы имени М.Лермонтова", - говорится в тексте указа.

Юрию Померанцеву 95 лет. Он уроженец Киева, ветеран Великой отечественной войны. В Алматы он переехал в 1943 году, с середины 1950-х играет в театре им. Лермонтова. В 1961 году удостоен звания Народный артист Казахской ССР.

Померанцев исполнил десятки ролей в театре и кино, продолжает участвовать в спектаклях театра им. Лермонтова.