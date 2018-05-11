На выходных в Казахстане ожидаются дожди с грозами

В предстоящие выходные дни в большинстве областей Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается пасмурная погода с дождями и грозами, сообщает Казгидромет.

«На юге и юго-востоке республики после жаркой погоды также ожидаются дожди, местами сильные, грозы и сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится, но будет в пределах климатической нормы, а в северных, центральных и восточных областях местами ещё сохранятся заморозки до 2 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.

Также штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.

По данным Казгидромета, 12ө13 мая на горных реках Южно-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных дождей ожидается формирование паводков, склонового стока. 12-14 мая на реках Жамбылской, Алматинской областей и Алматы в связи с прогнозом сильных дождей ожидается формирование паводков, склонового стока.

В Алматы в субботу днем дождь, 28-30 тепла, ночью без осадков, 20-22 тепла. В воскресенье прогнозируются дожди с грозами днем и ночью, температура понизится днем до 20-22 градусов, ночью до 15-17 тепла.

В столице осадки ожидаются в субботу ночью. На выходных в Астане днем 10-13 тепла, ночью 1-4 тепла.