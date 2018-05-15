13,2 млрд тенге задолжали казахстанцы за коммунальные услуги

Жители Казахстана задолжали оплату за коммунальные услуги в размере 13,2 миллиарда тенге, а на начало отопительного сезона эта сумма составляла 14,5 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. По его словам, больше всего должны жители Астаны и Алматы.

«На начало отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд. тенге. На апрель текущего года задолженность составляет 13,2 млрд. тенге, снижение на 1,3 млрд. тенге. Наибольшая задолженность сохраняется в городах Астана – 2,1 млрд тенге и Алматы – 2,8 млрд тенге, в Южно-Казахстанской – 2,6 млрд, Мангыстауской - 1,6 млрд. тенге, Актюбинской - 1,4 млрд. тенге областях», - рассказал Касымбек.

В целом, по его информации, отопительный сезон 2017-2018 годов по республике прошел в стабильном режиме. С начала отопительного сезона зарегистрировано 140 нарушений на коммунальных системах жизнеобеспечения.

«Наибольшее количество аварий произошло: в городе Астана – 69 (все на сетях водоснабжения и водоотведения); в Карагандинской области – 16 (на сетях теплоснабжения – 9, водоснабжения - 7), в Павлодарской области – 12 (на сетях теплоснабжения – 6, водоснабжения - 6); в городе Алматы – 11 (на сетях теплоснабжения - 5, водоснабжения – 6) в Восточно-Казахстанской области – 10 (на сетях теплоснабжения - 2, водоснабжения – 8)», - также проинформировал министр.