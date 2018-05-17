Дональд Трамп принял Шавката Мирзиёева в Белом доме

16 мая президент США Дональд Трамп принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Белом доме, в Овальном кабинете состоялась беседа глав государств. Президенты согласились укреплять двусторонние отношения с целью обновления декларации о стратегическом партнерстве от 2002 года, исходя из широкого спектра взаимно приоритетных направлений, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств встречались в мае 2017 года в Эр-Рияде и в сентябре в Нью-Йорке. В ходе состоявшегося в декабре телефонного разговора Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева посетить США с официальным визитом.

В ходе встречи президенты осудили террористические атаки, направленные против сил безопасности и мирных граждан Афганистана, и выразили приверженность расширению диалога по преодолению вызовов, с которыми сталкивается Афганистан. Мирзиёев заявил о твердой политической поддержке афганского руководства и подчеркнул важность визита президента Афганистана в Ташкент в декабре 2017 года. Также он заявил, что окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане.

«Оба лидера осудили экстремизм и международный терроризм и обязались укреплять взаимодействие в противостоянии этим общим угрозам. Они также подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений в сфере обороны, претворяя в жизнь первый пятилетний план военного сотрудничества», - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что Трамп «пообещал оказать содействие в осуществлении ряда образовательных программ в Узбекистане, связанных с изучением английского языка и расширением сотрудничества между американскими и узбекскими университетами».

В январе президент США Дональд Трамп принял Нурсултана Назарбаева в Белом доме для обсуждения расширенного стратегического партнерства между двумя странами. В рамках официального визита Назарбаева в США подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве на сумму порядка $7 млрд, а также 3 межправительственных соглашения. Кроме того, их договорённости касались усиления работы по проблемам центральноазиатского региона в рамках формата «C5+1», совместного урегулирования конфликта в Афганистане и консультаций по вопросам экономических санкций против России. Трамп также предложил перенести в Астану переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.