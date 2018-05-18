Мир за ночь. 17-18 мая 2018 года

Сенат США утвердил нового главу ЦРУ, полиция Малайзии больше суток обыскивает квартиры бывшего премьера, Всемирный банк выделил почти $1 млрд. на проекты в Узбекистане.

Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передают Ведомости со ссылкой на Reuters. С 26 марта она временно исполняла обязанности директора ЦРУ. Хаспел стала первой женщиной во главе ЦРУ.

Кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ выдвинул президент США Дональд Трамп. 62-летняя Хаспел начала работу в ЦРУ в 1985 году в должности специалиста по России.

Полиция Малайзии изъяла из квартир, принадлежащих экс-премьеру Наджибу Разаку, более 280 коробок с наличностью, драгоценностями, элитными часами, а также коллекцию из несколько десятков эксклюзивных сумок Hermes, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

По информации издания, все это обнаружили в трех апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура. Как рассказал начальник управления по расследования экономических преступлений Амар Сингх, полиции пришлось задействовать пять грузовиков, чтобы вывести изъятые вещи. "На данный момент не можем назвать точную сумму изъятой наличности, поскольку продолжается подсчет", - сказал полицейский, добавив также, что "было обнаружено большое количество драгоценностей".

Обыски в резиденции, квартирах Наджиба начались с вечера среды, их продолжили ночью.

В КНДР возможен «ливийский сценарий» развития событий, если Вашингтону и Пхеньяну не удастся договориться, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Коммерсант. «Но если мы заключим сделку, я думаю, что Ким Чен Ын (лидер КНДР.— “Ъ”) будет очень, очень доволен»,— цитирует AFP Трампа.

Он рассказал, что подготовка к встрече с лидером КНДР продолжается. «Северная Корея разговаривает с нами как ни в чем не бывало. Мы продолжаем вести переговоры о месте встречи... где встретиться, как встретиться и все остальное», - добавил президент США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, как ожидается, в пятницу приедет в Сочи, где на этой неделе работает президент Владимир Путин, чтобы представить ему список кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Если глава государства одобрит предложения, он может в этот же день подписать указы о назначениях, сообщает ТАСС.

Ранее Медведев представил, а Путин подписал указ о структуре правительства России. Из указа следует, что у Медведева будет 10 заместителей (на одного больше, чем раньше). Ранее премьер уже обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства.

Так, он говорил, что пост первого вице-премьера - министра финансов может занять и. о. министра финансов Антон Силуанов, а должность вице-премьера - главы аппарата правительства - нынешний помощник президента РФ и глава Контрольного управления Кремля Константин Чуйченко. Кроме того, как сообщил источник в кабмине, Медведев будет предлагать, чтобы и. о. вице-премьера Юрий Трутнев, являющийся также полпредом президента в ДФО, продолжил работу в новом правительстве на нынешней позиции. Также вице-премьерами должны стать экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова, работавшие до 7 мая заместителями председателя правительства Ольга Голодец, Виталий Мутко и Дмитрий Козак, первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, заместитель министра обороны Юрий Борисов, полпред в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев.

По указу о структуре правительства, должны быть замещены 22 министерские должности: прежний кабинет состоял из 21 министерства, но теперь министерство науки и образования будет разделено на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Глава Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким встретился в четверг в американской столице с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и заявил о готовности продолжать оказывать поддержку проведению реформ в государстве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, пишет ТАСС.

"Я очень впечатлен масштабом и амбициозностью реформ в Узбекистане. ВБ продолжит оказание экспертного и финансового содействия амбициозной программе развития страны и усилиям, предпринимаемым правительством с целью построения более оптимистичного будущего для народа Узбекистана", - отметил Джим Ён Ким.

ВБ в рамках встречи предоставил Ташкенту займ на сумму в $940 млн для "финансирования четырех новых проектов в области повышения энергоэффективности, садоводства и услуг экстренной медицинской помощи". Данный займ увеличил проектный портфель Всемирного банка в Узбекистане до $2,8 млрд долларов. Средства выделяются на поддержку проектов в том числе и в области развития транспорта, образования, сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения.