За сутки нацвалюта укрепилась на 1,56 тенге
Доллар торгуется по 327,2 тенге
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 327,2 тенге, показав снижение на 1,56 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $112,45 млн., показав рост на $82,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Как сообщает МИА «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,71 до $79,22 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $0,96 до $72,24 за баррель.


Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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