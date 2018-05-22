Доллар торгуется по 327,2 тенге

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 327,2 тенге, показав снижение на 1,56 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $112,45 млн., показав рост на $82,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Как сообщает МИА «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,71 до $79,22 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $0,96 до $72,24 за баррель.



