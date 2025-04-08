Нацбанк пока не планирует проводить валютные интервенции

«Усиление торговой напряжённости и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии», - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику, значительно дешевеет нефть – цены на нее снизились на 14,1% за неделю до уровня ниже $65 за баррель, впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель – максимальное снижение с октября 2022 года.

На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков (и сырьевых экономик демонстрируют ослабление, пояснили в Нацбанке.

«Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днем (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем нацвалюту продолжают поддерживать продажи иностранной валюты Нацбанком в рамках трансфертов в бюджет. Пока Нацбанк не планирует проводить валютные интервенции и внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке. В случае необходимости он готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.