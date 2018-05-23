Мир за ночь. 22-23 мая 2018 года

Президент США Дональд Трамп не исключил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена, передает телеканал Дождь со ссылкой на агентство Associated Press.

По словам Трампа, существуют определенные условия, выполнения которых требует США. Если они не будут выполнены, встреча не произойдет. Президент США отказался назвать эти условия.

«Встреча может не состояться 12 июня. Но существует большая вероятность, что она все-таки пройдет», — сказал Трамп.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре. Это может быть первая в истории личная встреча лидеров США и КНДР.

Организация стран–экспортеров нефти (ОПЕК) может принять решение о повышении добычи нефти, сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство Reuters. «Рассматриваются все возможности»,— сказал один из источников агентства. На встрече ОПЕК в июне будет обсуждаться дальнейшая политика организации по производству.

Ранее сообщалось, что может быть изменена сделка ОПЕК+ на фоне падения добычи в Венесуэле.

Социальная сеть Facebook из-за "российского вмешательства" повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году. Об этом заявил во вторник глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в Брюсселе в комитете Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, передает ТАСС.

"Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году", - сказал он, заверив, что "с тех пор было сделано очень многое". По словам Цукерберга, в ходе избирательной кампании во Франции Facebook выявил десятки тысяч вымышленных аккаунтов. "Во время французских выборов в 2017 году мы выявили 30 тыс. вымышленных аккаунтов", - отметил он.

В Ростуризм в понедельник, 21 мая, поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма. Представить свою позицию по этому вопросу Ростуризм должен до 4 июня 2018 года.

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — заявил РБК представитель Ростуризма.

Ранее с предложением блокировать в России работу Booking.com в ответ на американские санкции выступил один из российских туроператоров.

Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы. Он будет руководить страной до 2025 года, сообщают Ведомости. Об этом объявила председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена. Она вручила Мадуро документы, подтверждающие его победу.

На прошедших 20 мая президентских выборах Мадуро набрал 6,2 млн голосов избирателей (67,81% от общего количества голосов). Явка на президентских выборах составила около 46%.

Сотрудники правоохранительных органов Малайзии обнаружили не менее 10 млн ринггитов (более $2,5 млн) наличными во время недавнего обыска в квартирах экс-премьера Наджиб Разака, передает ТАСС. Подсчет денег до сих пор продолжается.

В минувшую пятницу сотрудники полиции провели обыск в трех апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура, которые принадлежат Наджибу. В итоге было изъято более 280 коробок с наличностью, драгоценностями, дорогими часами, а также десятки сумок премиальных брендов, принадлежащих супруге экс-премьера.

Накануне Наджиб был допрошен сотрудниками Комиссии по борьбе с коррупцией в связи с обнаружением на его личных счетах более 30 млн ринггитов ($7,5 млн), поступивших через фирмы-посредники от небольшого государственного фонда SRC International.