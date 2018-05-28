В четырех областях объявлено штормовое предупреждение

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение: 29 мая в регионах ожидаются осадки, грозы, порывы ветра до 18-20 м/с, пишет «Казинформ» .

«Так, в Костанайской области 29 мая (с 21 часов 28 мая по 21 час 29 мая) ожидается местами гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма: 90-95%.

В Западно-Казахстанской области 29 мая сутки (от 20 часов 28 мая до 20 часов 29 мая) местами ожидается усиление северного, северо-восточного ветра до 15-20 м/с. 30 мая днем (от 8 часов до 20 часов 30 мая) местами ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с. 31 мая сутки местами ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с.

В Уральске 29 мая сутки ожидается усиление северного, северо-восточного, 30 мая днем северо-западного, западного, 31 мая сутки северо-западного, западного, ветра порывы до 18 м/с. Вероятность шторма: 90-95%.

В Актюбинской области днем 29 мая местами сохраняются порывы северо-западного, северного ветра 15-20 м/с. Местами ожидается гроза, возможен град. В Актобе: днем 29 мая ожидается временами гроза, днем порывы северо-западного, северного ветра 18 м/с. Вероятность шторма: 90-95%»,– приводит агентство сообщение синоптиков.

Ранее «Казгидромет» сообщал, что 29 мая в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с.