Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за угрозы менингита

При первых признаках заболевания необходимо как можно скорее обращаться за медпомощью
Из-за повышенной заболеваемости менингококковой инфекцией департамент охраны общественного здоровья рекомендует жителям Алматы воздержаться от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях и других мест с большим скоплением людей. При появлении первых симптомов - головной боли, сыпи, боли в горле и повышении температуры - необходимо незамедлительно обращаться в скорую помощь, сообщает агентство Sputnik Казахстан.
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