Алматинцам рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за угрозы менингита

Из-за повышенной заболеваемости менингококковой инфекцией департамент охраны общественного здоровья рекомендует жителям Алматы воздержаться от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях и других мест с большим скоплением людей. При появлении первых симптомов - головной боли, сыпи, боли в горле и повышении температуры - необходимо незамедлительно обращаться в скорую помощь, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Также департамент призывает горожан беречь себя от переохлаждения, ограничить посещение спортивных мероприятий и бассейнов. При посещении мечетей, во время чтения намаза необходимо носить маски и соблюдать личную гигиену.

«В настоящий период все медицинские организации (поликлиники) работают ежедневно с 08.00 часов утра до 20.00 часов вечера. Важно отметить, что при своевременном обращении более 40 пациентам спасена жизнь врачами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой, на начало этой недели диагноз менингококковой инфекции был подтверждён у 29 жителей города, 26 из которых - взрослые. Анализы ещё 13 человек исследуют в лабораториях. Из числа пациентов 4 уже выздоровели и были выписаны из больницы, ещё 4 человека скончались из-за позднего обращения за медпомощью.