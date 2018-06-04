Борьба с менингококком в три приёма

Вспышка менингококка в Алматы подняла вопрос о вакцинации населения. Двое экспертов и практиков здравоохранения, опрошенные Vластью, предлагают несколько мер для разрешения ситуации.

Али Нургожаев, эксперт в сфере политики и экономики здравоохранения:

Политика в сфере вакцинации – комплексный вопрос. Однако в сложившейся ситуации надо действовать просто и оперативно.

Первое. Сделать рынок прививок более интересным для его игроков. На рынке есть 4 основные группы стейкхолдеров.

Частные клиники. В условиях ограниченного бюджета государство не может оплачивать широкий спектр прививок. Поэтому логично создать благоприятные условия для частников. Сейчас частным клиникам неинтересны прививки. Например, в столице прививка от менингококка доступна лишь в одной клинике. Одна из основных причин – жёсткие требования регуляторов. Нельзя (и это правильно) просто купить вакцину и начать ставить её всем желающим в коммерческом порядке.

Государственные структуры. На страже стоят два госоргана: Комитет охраны общественного здоровья и Комитет фармации. Необходимо проанализировать требования, и, если найдётся адекватная возможность, ослабить их.

Фармацевтические компании. В меру более демократичные требования позволят сбалансировать маленький размер нашего рынка, не очень интересного глобальным производителям вакцин.

Пациенты. Разумное снижение требований позволит снизить конечную цену прививки для пациента. Сейчас в рыночную цену заложены высокие риски – юридические, финансовые и репутационные.

Второе. Определить, какие прививки должны быть бесплатными, а какие – платными. Для этого необходимо внедрить и провести оценку технологий здравоохранения (ОТЗ) по прививкам. В учебниках общественного здравоохранения разбор темы ОТЗ начинается именно с эффективности вакцинации. Например, сравнивается стоимость вакцинации населения от определённой инфекции и стоимость лечения случаев заболевания этой инфекции в случае заражения / вспышек / эпидемий.

Есть надежда, что реализуемый Проект Всемирного банка даст Казахстану институционально закреплённый и сбалансированный процесс ОТЗ.

Третье. Донести до общества важность вакцинации. Информационная кампания должна буквально впечатать в сознание общественности простые истины на элементарном языке. Первые информационные сражения по прививкам проиграны потому, что игра шла в одни ворота. Но информационная война ещё не проиграна.

Марат Мамаев, эксперт в сфере финансирования и организации здравоохранения:

Многим инфекционным заболеваниям присуща цикличность. Вспышки могут происходить, например, раз в 10 лет. Поэтому вакцинацию надо «нацеливать» на эту периодичность.

Образно говоря, для войны с инфекциями есть специальный арсенал: ракеты разного калибра (вакцины под разные заболевания), поставщики боеприпасов (производители вакцин). Но сейчас вместо высокоточных ракетных ударов проводятся ковровые бомбардировки: задействуется ряд средств на уровне первичной медико-санитарной помощи, стационара, подключаются антибиотики. В этом случае эффективности всей операции ожидать не следует.

И здесь мы подошли к основному компоненту – центр управления спецоперациями. Это научные институты, специализирующиеся на прогнозировании вспышек, изучении особенностей изменения циклов и т.д. Однако, как видим, эффективность профильных институтов в пирамиде охраны общественного здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому вопрос институционального лидерства – первоочередной на сегодня.

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В середине мая департамент охраны общественного здоровья Алматы сообщал, что ситуация с менингококковой инфекцией в городе стабильна, заболевание имеет циклический характер и раз в несколько лет фиксируется число случаев большее, чем в предыдущий год или годы.

29 мая департамент призвал алматинцев ограничить посещение массовых мероприятий из-за повышенной заболеваемости менингитом, избегать переохлаждения и обращаться к врачам при первых симптомах заболевания. Было также принято решение о переносе начала работы пришкольных лагерей.

4 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов призвал казахстанцев не поддаваться панике, вновь назвав ситуацию с распространением менингококковой инфекции стабильной. Глава Минздрава напомнил, что заболеваемость менингитом имеет волнообразный характер. В частности, он привел статистику, что в 2013 году было зарегистрировано 117 случаев и 18 смертей, в 2015 произошел пик – заболело 424 человека и умер 21, в 2016 году – 120 случаев, и семь умерших и в 2017 году – 62 случая, в том числе 11 летальных исходов.

Министр также заявил, что в ведомстве не видят необходимости вакцинации от менингита. «В соответствии с нашей нормативно-правовой базой, решение о вакцинации принимает национальный координационный консультативный комитет по инфекциям. Заседание состоялось на прошлой неделе, туда входят все инфекционисты и эпидемиологи. Они приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременен и в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие, количество заболевших находится в пределах средне контролируемого», - сказал Биртанов.

С начала года в Казахстане зафиксировано 58 случаев заболевания менингитом, от него скончались 12 человек.