Эпидемия паники

Паника чаще всего возникает стремительно и охватывает сразу большое сообщество. Паниковать могут даже самые вменяемые люди, а инструментов по её устранению известно хоть и много, однако эффекта от них может и не быть. Что делать в ситуации, когда государство раз за разом проигрывает схватку с паникой, совершая одни и те же ошибки?

Во второй половине мая по Алматы поползли слухи о том, что в городе – вспышка менингита. Слухи распространялись, а департамент охраны общественного здоровья города как мог их опровергал. Чиновники уточняли, что заболеваемость менингитом носит циклический характер и пик отмечается раз в несколько лет, сейчас как раз такой период. При этом о вспышке говорить нельзя.

Слухи о менингите произвели эффект сначала на самых впечатлительных – в соцсетях казахстанцы начали писать, что их дети «пораньше уйдут на каникулы», а также искать информацию о диагностике заболевания.

29 мая тот же департамент охраны общественного здоровья рекомендовал алматинцам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в закрытых помещениях, тщательнее следить за гигиеной и при появлении первых же симптомов менингита обращаться к врачам. Чиновники использовали формулировку «повышенная заболеваемость менигококковой инфекцией», но не слова «вспышка» или «эпидемия». Хотя именно они ринулись в народ вместе с информацией о растущем числе случаев гибели от инфекции.

За несколько дней, при действительно растущем числе жертв менингококка, волна слухов и домыслов стала почти неконтролируемой.

1 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал о том, что в стране зарегистрировано 55 случаев заболевания, а информационные агентства передавали информацию о новых погибших от менингококковой инфекции.

В этот и последующие дни казахстанцы стали получать многочисленные сообщения в мессенджерах «об истинных масштабах эпидемии», «очаге инфекции», о том, что необходимо ограничить пребывание детей на улице, не пускать их в детские сады и так далее. Видеообращение главного санитарного врача, выложенное в воскресенье утром, уже было не в состоянии помочь.

В понедельник с утра глава Минздрава на пресс-брифинге выглядел раздражённым: он повторял, что ни о какой эпидемии речь не идёт, что заболеваемость носит циклический характер, что ситуация стабильна, а необходимости в массовой вакцинации нет. В это время в соцсетях не обсуждали практически ничего, кроме менингита, а общее мнение сводилось к тому, что «нам недоговаривают».

Что и в какой момент пошло не так? Буквально все.

Государство в очередной раз продемонстрировало, что не только недооценивает современные коммуникации, но и переоценивает свои возможности.

Минздрав уверен, что некоторые вещи не нуждаются в пояснении, а гражданам можно докладывать ситуацию обрывисто и не давать дополнительных объяснений, когда эта ситуация меняется. Региональные чиновники заговорили только после того, как волна паники уже поднялась. Премьер раздал поручения, отреагировав на волну критики в соцсетях. Партия «Нур Отан» решила открыть «горячую линию», чтобы отвечать на вопросы о ситуации с менингитом.

Все эти меры последовали после того, как ситуация стала слишком сложной. Можно ли было задействовать раньше региональных чиновников, дать больше разъяснений, открыть «горячие линии» и не доводить до паники? Можно.

Казахстан тратит на информационную работу десятки миллиардов тенге ежегодно, финансируя государственные телеканалы, газеты и сотни частных СМИ, которые пишут статьи на заданные темы. Государство – крупнейший рекламодатель для медиа, но в который раз оно проигрывает рассылкам в WhatsApp и соцсетях. Потому что опаздывает, действует постфактум и часто не говорит с гражданами человеческим языком, ограничиваясь официозом.

Ситуация вокруг «повышенной заболеваемости менингитом» - только один пример из множества. За несколько дней до этого Нацбанк опровергал рассылку в мессенджерах о шатком положении банков, возникшую во многом от того, что после приостановления в один день лицензий сразу у двух средних банков, регулятор не стал давать вообще никаких разъяснений на этот счёт. В конце марта страна обсуждала дело о насилии над ребёнком в Южно-Казахстанской области, где госорганы проявили себя ещё хуже. Перед этим были и другие примеры.

В Казахстане, как и в любой другой точке мира прямо сейчас, есть проблема с фейковыми новостями, популистами и провокаторами – они есть среди политиков, общественных и даже государственных деятелей. Популизм давно стал общим заболеванием. Провокаторы и популисты всегда будут способствовать неверному толкованию событий и распространению лживой информации и слухов. Но государство точно не должно оказываться в ситуации, когда своим бездействием, молчанием, либо поздней реакцией, оно этим провокациям содействует.