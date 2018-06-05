Глава ведомства прокомментировал критику со стороны спикера сената
«Есть медлительность»: Биртанов признал обоснованной критику работы Минздрава
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр здравоохранения Елжан Биртанов признал, что в ситуации с распространением заболеваемости менингитом ведомство достаточно медленно отреагировало на ситуацию, да и в части организации медпомощи имеются нарекания.

«Что касается той работы, которая по менингиту делается, да, наверное, мы согласимся с тем, что есть определённая медлительность в отношении информационно-разъяснительной работы с населением, поскольку формат взаимодействия с общественностью очень серьёзно изменился. Мы учимся работать в социальных сетях и в этой части не все ресурсы используем, в этой части мы согласны», - сказал Биртанов журналистам в кулуарах заседания правительства.

Вместе с тем он подчеркнул, что все противоэпидемические мероприятия реализуются в соответствии с протоколами и стандартами Минздрава, они соответствуют международным стандартам и в ведомстве будут их придерживаться.

Что же касается организации медицинской помощи, то здесь министр также признал, что «нарекания есть».

«Мы их признаём и будем над ними работать и устранять», - пообещал Биртанов.

Ранее в своем аккаунте в Twitter спикер сената Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с менингитом в Казахстане.

«Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность. Депутаты сената парламента обратятся с запросом в правительство», - написал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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