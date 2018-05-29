Около половины сельхозкооперативов в Казахстане созданы формально

Из 2 849 сельскохозяйственных кооперативов, созданных в Казахстане за три года, 18% являются бездействующими, а 42% созданы формально, заявил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. Для того, чтобы повысить производительность труда в этой сфере, будет внедрен ряд инструментов, в том числе, участникам кооперативов предоставят равные условия субсидирования.

«По состоянию на 1 апреля этого года по данным статистики зарегистрировано 2 849 кооперативов с объединением более 62 тысяч лиц. По итогам проверки администрации президента выявлен ряд системных проблем, сдерживающих эффективное развитие сельхозкооперации. Это большая доля бездействующих – 18%, и формально созданных кооперативов – 42%. Проблемы с переработкой и сбытом произведенной членами кооперативов продукции. Недостаточные меры по стимулированию развития кооперативов. Нехватка земель сельскохозяйственного назначения. А также несоответствие данных акиматов статистическим данным», - рассказал о проблемах Евниев.

Он также сообщил, что в ходе работы по актуализации действующей госпрограммы выявлены шесть ключевых проблем АПК, решению которых способствует сельхозкооперация. В их числе низкая производительность труда; низкая конкурентоспособность продукции, как следствие -недозагруженность перерабатывающих предприятий; низкая техническая оснащенность; недостаток знаний; низкая доходность от реализации продукции и высокие накладные расходы.

«Когда мы сопоставили установленные шесть индикаторов действующей госпрограммы, то выяснили, что они не позволяют оценить степень решения вышеуказанных проблем и мотивируют участников кооперативов и местные исполнительные органы к припискам и фальсификации показателей. Поэтому возникла необходимость замены действующих целевых индикаторов», - пояснил Евниев.

Для решения проблем, Минсельхоз предлагает вести три измеримых ключевых индикатора с ежегодным ростом не менее чем на 10%: рост производительности труда участников кооперативов, рост выручки от реализации продукции (в том числе экспорта) и оказания услуг, рост инвестиций в основные средства сельхозкооперативов. В этой связи в ведомстве планируют предоставить равные условия субсидирования сельхозкооперативов по всем имеющимся мерам государственной поддержки, сохранить инвестсубсидии, субсидирование НДС заготовительных организаций, а также товарно-специфические субсидии в животноводстве за счет средств местного бюджета. Кроме того, будет восстановлено субсидирование ставок вознаграждения по лизингу и кредитам субъектов АПК. Более того, для обслуживания деятельности кооперативов будет создан специальный сайт, где «должен зарегистрироваться каждый кооператив».

«Портал даст возможность автоматизации сбора информации и мониторинга данных кооперативов, оценивать результаты, вести учет рабочих мест и производительности труда каждого участника. Информационная система станет для участников СПК инструментом мотивации, анализа, обучения, управления и оценки результата деятельности. Кроме того, планируется осуществление ряда мероприятий по поддержке развития кооперации, к которым относится продолжение обучения и информационное сопровождение кооперативов», - заключил Евниев.