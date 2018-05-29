​Банк Астаны сообщил о временном приостановлении банковской лицензии

Банк Астаны сообщил о временном — до 29 августа 2018 года — приостановлении лицензии на проведение банковских и иных операций по приёму депозитов и открытию счетов физических лиц. Об этом говорится в официальном уведомлении Национального банка, которое финансовый институт получил сегодня, сообщает пресс-служба банка.

«Данная мера обусловлена текущими трудностями по исполнению всего объёма требований перед физическими лицами, вызванных непредвиденным кризисом ликвидности. Дополнительно сообщаем, что банк принимает все ранее озвученные меры по стабилизации финансового состояния. После того как банк начнёт исполнять клиентские обязательства в полной мере, руководство намерено подать на восстановление лицензии», - говорится в сообщении банка.

«Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования за нарушение банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям», - объяснил своё решение регулятор.

Пресс-служба Нацбанка отмечает, что ограничение работы Банка Астаны распространяется лишь на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц, но не обслуживания действующих вкладов и счетов. На 1 мая 2018 года объем принятых банком депозитов физлиц составляет 53 млрд тенге. Доля портфеля депозитов физлиц составляет 0,6% от совокупного объёма подобных вкладов всей банковской системы.

В середине апреля, выступая на совещании в Акорде, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что сразу три банка - Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki - имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими». В результате Банк Астаны стал испытывать проблемы с ликвидностью, из-за чего ввёл ограничения на размеры изъятий и транзакций для своих клиентов до 1 июня 2018 года.

В начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил журналистам, что регулятор ведёт переговоры с акционерами банков, которые недавно раскритиковал президент. Он также отметил, что их менеджмент должен принять меры по поддержанию ликвидности и увеличению финансовой стабильности этих институтов. Вместе с этим Акишев заявил, что «акционеры заинтересованы в сохранении своих финансовых институтов и предпринимают необходимые усилия».

Через несколько дней глава Нацбанка напомнил, что сбережения вкладчиков любого банка защищены системой гарантирования депозитов. Благодаря ней государство может возвращать физическим лицам депозиты суммой до 10 млн. тенге. В этой связи Акишев заверил клиентов Банка Астаны в сохранности их средств, поскольку сбережения 99% из них покрываются системой.

Банк Астаны был основан в 2008 году. Первоначальный размер его активов составил 6 млрд тенге, при собственном капитале в 2 млрд тенге. К январю 2018 года портфель активов банка достиг 340 млрд тенге, а собственный капитал - 48,64 млрд тенге. С момента создания институт позиционировал себя в качестве инновационного банка, делая акцент на развитии розничного и карточного бизнеса. В конце 2017 года менеджмент сообщал, что Банк Астаны выпустил порядка 500 тыс. пластиковых карт.

В середине 2017 года Банк Астаны провел IPO, в рамках которого разместил 2,1 млн. простых акций на общую сумму в 2,5 млрд тенге. Индикативная стоимость одной акции банка с учётом 20% дисконта составила 1150 тенге. Его акционер Олжас Тохтаров, пользуясь правом преимущественной покупки, собирался приобрести акции на сумму 2 млрд тенге. К концу года институт сообщал, что направил привлечённые средства на совершенствование продуктов, технической инфраструктуры и расширение клиентской базы.