Суд США приговорил казахстанца к 5 годам тюрьмы за взлом Yahoo в интересах российского ФСБ

Суд Сан-Франциско приговорил к пяти годам лишения свободы 23-летнего гражданина Канады и Казахстана Карима Баратова, которого признали виновным во взломе в 2014 году аккаунтов Yahoo под руководством российских спецслужб, сообщает сайт канала Дождь.
Баратов признал свою вину. Помимо тюремного срока суд приговорил его к штрафу в размере $250 тыс. Баратов — единственный хакер, которому предъявили обвинения в причастности к взлому аккаунтов трех миллиардов пользователей Yahoo, отмечает The Wall Street Journal. Прокуратура настаивала на восьмилетнем сроке.
Перед вынесением приговора Баратов заявил, что не осознавал, какой он нанес ущерб. «Моим действиям нет оправдания», — отметил он. Американские власти считают, что Баратов был связан со взломом Yahoo не напрямую, а путем сотрудничества с российскими спецслужбами в рамках «более обширной операции по сбору информации», пишет The Wall Street Journal. Хакера считают причастным к взломам более 11 тысяч аккаунтов с 2010 по 2017 год. Около 80 из них связаны с кибератакой на Yahoo.
По сведениям CTV News, в 2014 году Баратов встречался с двумя сотрудниками российской Федеральной службы безопасности. Следствие считает, что за действиями хакера в отношении Yahoo стояла именно российская разведка. Баратов получил гражданство Канады в 2008 году. Арестовали его в 2017 году.
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