Суд США приговорил казахстанца к 5 годам тюрьмы за взлом Yahoo в интересах российского ФСБ

Суд Сан-Франциско приговорил к пяти годам лишения свободы 23-летнего гражданина Канады и Казахстана Карима Баратова, которого признали виновным во взломе в 2014 году аккаунтов Yahoo под руководством российских спецслужб, сообщает сайт канала Дождь.

Баратов признал свою вину. Помимо тюремного срока суд приговорил его к штрафу в размере $250 тыс. Баратов — единственный хакер, которому предъявили обвинения в причастности к взлому аккаунтов трех миллиардов пользователей Yahoo, отмечает The Wall Street Journal . Прокуратура настаивала на восьмилетнем сроке.

Перед вынесением приговора Баратов заявил, что не осознавал, какой он нанес ущерб. «Моим действиям нет оправдания», — отметил он. Американские власти считают, что Баратов был связан со взломом Yahoo не напрямую, а путем сотрудничества с российскими спецслужбами в рамках «более обширной операции по сбору информации», пишет The Wall Street Journal. Хакера считают причастным к взломам более 11 тысяч аккаунтов с 2010 по 2017 год. Около 80 из них связаны с кибератакой на Yahoo.

По сведениям CTV News, в 2014 году Баратов встречался с двумя сотрудниками российской Федеральной службы безопасности. Следствие считает, что за действиями хакера в отношении Yahoo стояла именно российская разведка. Баратов получил гражданство Канады в 2008 году. Арестовали его в 2017 году.