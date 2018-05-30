Журналист Аркадий Бабченко жив и участвовал в спецоперации - Служба безопасности Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Сегодня он появился перед камерами. Бабченко сказал, что лично узнал о готовящемся на него покушении и принял участие в спецоперации, спланированной спецслужбами Украины, сообщают Ведомости.

«Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели», - сказал Бабченко. По мнению журналиста, его убийство было приурочено к Лиге чемпионов в Киеве.

Бабченко не поставил свою жену в известность об инсценировке убийства, следует из его слов. «Отдельно я хотел бы принести извинения моей жене, за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь», - сказал он.

Весь инцидент с убийством журналиста был операцией спецслужб, подтвердил на специальном брифинге руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По словам Грицака, СБУ располагает данными, что убийство журналиста Бабченко организовывалось по заказу российских спецслужб, а исполнителями должны были стать два гражданина Украины. «По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы», - заявил Грицак.

И организатор, и готовившиеся к убийству исполнители задержаны, заявил Грицак. »Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», - цитирует руководителя СБУ канал 112.ua Грицак.

Детали операции в своем Facebook раскрыл член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.