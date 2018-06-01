Тенге близок к отметке 331 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $42,85 млн., показав рост на $12,7 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:20 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,59 за баррель. Как писал Reuters, котировки демонстрировали разнонаправленную динамику вечером в четверг перед выходом официальных данных о запасах сырья в США. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 миллион баррелей до 434,9 млн., хотя аналитики предрекали снижение на 525 тыс. баррелей.

Агентство также сообщило, что добыча нефти Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в мае снизилась на 70 тыс. баррелей в сутки до 32 млн. – минимального уровня за 13 месяцев. Согласно расчётам, приверженность участвующих в сделке производителей картеля составила 163% в мае по сравнению со 166% в предыдущем месяце.

Самое масштабное сокращение добычи сырья в мае пришлось на Нигерию, следом идёт Венесуэла, объём производства нефти в которой снизился до 1,45 млн. баррелей в сутки. Добыча в Ливии также остаётся нестабильной. Производство нефти в ОАЭ и Кувейте в мае не изменилось к апрелю. Два крупнейшие производителя в ОПЕК, Саудовская Аравия и Ирак, в мае немного превысили свои квоты в рамках сделки, следует из расчётов. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сокращение предложения сырья из других стран-членов организации.