ЕАБР может профинансировать строительство газопровода «Сарыарка»

Правительство Казахстана практически определилось с источниками финансирования строительства первого этапа газопровода «Сарыарка». Как сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» вице-премьер Ерболат Досаев, часть средств планируется занять у Евразийского банка развития, еще часть – в Едином накопительном пенсионом фонде.

«Проработаны схемы финансирования первого этапа газопровода. В качестве проектной компании определена «Астана газ КМГ» - это 100-процентная дочерняя организация АО «КазТрансГаз». Участниками проектной компании выступят 50/50 фонд «Самрук-Казына» и национальный управляющий холдинг «Байтерек», - сообщил Досаев.

Он также рассказал, что из общей стоимости первого этапа проекта собственные средства участников проекта составят более 80 млрд тенге, заемные средства в размере 102 млрд тенге планируется обеспечить через кредитование Банком развития Казахстана. Кроме того, впервые Евразийский банк развития будет финансировать инфраструктурный проект Казахстана. Вместе с тем, по словам вице-премьера, оставшиеся 85 млрд тенге (будут взяты - V) через инвестирование средств или ЕНПФ или у международных финансовых организаций «тоже через облигации проектной компании, сроком на 15 лет».