Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на услуги стоматологов с 27 апреля

Но для этого нужно будет заключение ВКК
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подписала изменения в приказ «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение». Согласно документу, который вступит в силу 27 апреля, деньги можно будет использовать на лечение детей, а для получения средств на стоматологические услуги, нужно будет получить заключение ВКК.
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