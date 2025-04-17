Но для этого нужно будет заключение ВКК
Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления на услуги стоматологов с 27 апреля
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подписала изменения в приказ «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение». Согласно документу, который вступит в силу 27 апреля, деньги можно будет использовать на лечение детей, а для получения средств на стоматологические услуги, нужно будет получить заключение ВКК.

Как отмечается в документе, теперь допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение несовершеннолетних детей, в том числе за рубежом. Для этого получатель или его законный представитель должен будет обратиться в медорганизацию по месту прикрепления с заявлением о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК), приложить копию документа, удостоверяющего личность получателя, и заключение профильного специалиста. Врачебно-консультативная комиссия изучит заключение профильного специалиста, а также предоставленный план лечения, состоящий из двух этапов – рентген-снимков до и во время лечения. Кроме того, комиссии нужно будет предоставить лицензию от стоматологии. А при установке имплантов или протезов также нужно будет предоставлять снимки до лечение и после. Однако в этом случае оплата будет производиться в два этапа.

В конце июля прошлого года сообщалось, что Минздрав намерен на полгода приостановить возможность использования пенсионных накоплений на услуги стоматологов. В ведомстве сообщали о случаях нецелевого вывода этих средств из ЕНПФ. Позже, в августе, в министерстве здравоохранения отказались от этого запрета, так как население не поддержало проект соответствующего приказа. Но в Минздраве пообещали усилить контроль за оказанием таких услуг.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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