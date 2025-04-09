Правительство не будет возвращать деньги казахстанцам, уплатившим ИПН при изъятии пенсионных накоплений

В рамках нового Налогового кодекса, который рассматривают сейчас депутаты мажилиса, предусматривается отмена уплаты индивидуального подоходного налога при изъятии средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Однако, как заявил первый вице-министр национальной экономики, Азамат Амрин, тем, кто ранее уплатил ИПН, деньги не вернут.

«У кого есть отсрочка, они будут освобождены от уплаты ИПН. А кто уже уплатил, им возврат произведен не будет», - подчеркнул Амрин, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, согласно действующему законодательству пенсионные выплаты относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10%. При этом граждане, взявшие излишки своих средств на покупку жилья или лечение, могли сразу уплатить ИПН либо сделать его отложенным и выплачивать в будущем, опять же из пенсионных накоплений.

В мае 2024 года этого года премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщал, что правительство намерено отменить налогообложение пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда для граждан, использующих эти средства на покупку жилья или лечение. Он говорил, что соответствующие поправки будут внесены в новый Налоговый кодекс.