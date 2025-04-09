Правительство не будет возвращать деньги казахстанцам, уплатившим ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Всех остальных освободят от этого вида налогообложения
Тамара Вааль, Астана, Власть
В рамках нового Налогового кодекса, который рассматривают сейчас депутаты мажилиса, предусматривается отмена уплаты индивидуального подоходного налога при изъятии средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Однако, как заявил первый вице-министр национальной экономики, Азамат Амрин, тем, кто ранее уплатил ИПН, деньги не вернут.
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