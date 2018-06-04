​Тенге продолжает торговаться ниже 331 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $34,1 млн., показав снижение на $8,75 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $76,45 за баррель. Как писал Reuters, котировки начали снижение в пятницу на фоне роста добычи сырья в США до нового рекорда. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до 10,8 млн. баррелей в сутки. В марте объём производства сырья в США достиг рекордных 10,47 млн. б/c, показали расчёты ведомства.

Российский рубль начал июнь с роста при отсутствии оснований для положительной динамики - стоимость нефти начала снижаться, а улучшение трудовой статистики США может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению ставок. Одним из факторов, оказывающих поддержку российской валюте, могло стать то, что в апреле рубль обгонял другие валюты по темпам падения. Это происходило на фоне ухудшения внешнеполитического фона для России (дело Скрипалей, новые санкции США). В следствие этого российская валюта могла стать более устойчивой по сравнению с валютами других развивающихся рынков.