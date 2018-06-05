Правительство внесёт соответствующие законодательные поправки в парламент до конца сентября этого года
​Миннацэкономики планирует урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Во время заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что сегодня на рынке электронной торговли Казахстана работает 1700 интернет-магазинов, услугами которых пользуется 1,5. млн. человек. Только с начала года их число увеличилось на 110 единиц. В этой связи Миннацэкономики разрабатываtт поправки по вопросам регулирования торговой деятельности, которые должны быть внесены в парламент в третьем квартале 2018 года.

«В целях совершенствования законодательства нами разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли. Планируемый срок внесения в мажилис парламента – 3 квартал 2018 года», - сообщил Сулейменов.

По его мнению, принятие законопроекта позволит урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли, повысить защиту прав потребителей и предпринимателей. Кроме того, для стимулирования отечественных товаропроизводителей министерство по инвестициям и развитию вносит изменения в правила возмещения затрат на продвижение обработанных товаров. Они также позволят предпринимателям снизить издержки по маркетинговым услугам на 50%. Эти правила, пояснил Сулейменов, также планируется принять в третьем квартале этого года.

В целом, по словам Сулейменова, объем казахстанского рынка электронной торговли в 2017 году составил 107 млрд тенге или 1,2% от общего объема розничного товарооборота. По оперативным данным ёмкость рынка электронной торговли за пять месяцев этого года составила 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота.

«На рынке работает около 1700 интернет-магазинов. Количество покупателей возросло до 1,5 млн человек. Прирост работающих с учётом смежных отраслей составил 37 тыс. человек. В объёме доставленных товаров рынок вырос на 58% с 7 млн. до 12 млн. штук по сравнению с соответствующим периодом 2017 года», - проинформировал министр.

Он также напомнил, что план правительства предусматривает рост доли электронной торговли до 2,6% к 2022 году и создание 200 тыс. рабочих мест в этой и смежных отраслях.

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