​Миннацэкономики планирует урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли

Во время заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что сегодня на рынке электронной торговли Казахстана работает 1700 интернет-магазинов, услугами которых пользуется 1,5. млн. человек. Только с начала года их число увеличилось на 110 единиц. В этой связи Миннацэкономики разрабатываtт поправки по вопросам регулирования торговой деятельности, которые должны быть внесены в парламент в третьем квартале 2018 года.

«В целях совершенствования законодательства нами разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли. Планируемый срок внесения в мажилис парламента – 3 квартал 2018 года», - сообщил Сулейменов.

По его мнению, принятие законопроекта позволит урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли, повысить защиту прав потребителей и предпринимателей. Кроме того, для стимулирования отечественных товаропроизводителей министерство по инвестициям и развитию вносит изменения в правила возмещения затрат на продвижение обработанных товаров. Они также позволят предпринимателям снизить издержки по маркетинговым услугам на 50%. Эти правила, пояснил Сулейменов, также планируется принять в третьем квартале этого года.

В целом, по словам Сулейменова, объем казахстанского рынка электронной торговли в 2017 году составил 107 млрд тенге или 1,2% от общего объема розничного товарооборота. По оперативным данным ёмкость рынка электронной торговли за пять месяцев этого года составила 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота.

«На рынке работает около 1700 интернет-магазинов. Количество покупателей возросло до 1,5 млн человек. Прирост работающих с учётом смежных отраслей составил 37 тыс. человек. В объёме доставленных товаров рынок вырос на 58% с 7 млн. до 12 млн. штук по сравнению с соответствующим периодом 2017 года», - проинформировал министр.

Он также напомнил, что план правительства предусматривает рост доли электронной торговли до 2,6% к 2022 году и создание 200 тыс. рабочих мест в этой и смежных отраслях.