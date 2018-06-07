В Астане госпитализирован мужчина с подозрением на менингит

В Астане госпитализирован 33-летний мужчина с подозрением на менингококковую инфекцию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу столичного департамента охраны общественного здоровья Нуркана Садвакасова.

«Сейчас мужчина находится в реанимации с подозрением на менигококковую инфекцию. Состояние стабильное. Проводятся все соответствующие мероприятия по выявлению очага. Было два контактировавших лица. Антибиотикотерапия продолжается», - цитирует агентство Садвакасова.

Вчера врачи Астаны подтвердили диагноз «менингококковая инфекция» у двухлетнего ребенка, поступившего в больницу 4 июня. У первого ребенка с подтвержденным диагнозом, который поступил 29 мая, наблюдается улучшение.

В Казахстане с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: в Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, в Южно-Казахстанской – 2 случая и в Кызылординской области – 1 случай.