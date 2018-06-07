Первая фаза BRT пройдет до улицы Желтоксан

В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы завершается реконструкция участков линии BRT (скоростной автобусный транспорт) на улицах Мустафина, Рыскулбекова и Сулейменова, начались соответствующие строительные работы на улицах Жандосова и Тимирязева, сообщает пресс-служба акимата города.

По данным ведомства, на улицах Жандосова и Тимирязева предполагается расширение проезжей части для линии BRT, строительство тротуаров, арыков и велосипедных дорожек, а также переустройство инженерных сетей.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгат Хосчанов сообщил акиму Алматы Бауыржану Байбеку, что коридор BRT охватывает густонаселенные районы и для их обслуживания необходимо предоставить приоритет общественному транспорту.

Хосчанов отметил, что благодаря проведенной реконструкции участка протяженностью 2,7 км из 9 запланированных уже наблюдается повышение пассажиропотока в общественном транспорте на 20%, а время в пути сократилось на 30%.

«Сегодня продолжается строительство развязок для увеличения пропускной способности на малом транспортном кольце, расширяются мостовые сооружения, демонтируются трамвайные пути с увеличением проезжей части. Во всех районах города ведется ремонт 157 улиц. То есть параллельно создаются условия для автомобилей, которые уйдут с коридора BRT», - добавил он.

В акимате подчеркивают, что маршрут первой фазы BRT общей протяженностью 8,7 км пролегает по Мустафина – Сулейменова – Жандосова – Тимирязева до улицы Желтоксан.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД – Кульжинский тракт, также говорится в распространенном сообщении.

В дальнейшем для обслуживания линии BRT планируется запустить автобусы большой вместимости с интеграцией в систему, предоставляющей приоритет пассажирскому транспорту на регулируемых перекрестках.