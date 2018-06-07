В шести областях объявлено штормовое предупреждение

Гроза и шквальный ветер ожидаются в Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областях в ближайшие сутки, сообщает Казгидромет.

8 июня гроза и западный ветер с переходом на северо-западный в пределах 15-20 м/с ожидается в Костанайской области. В этот же день в Кызылординской области возможна гроза, шквальный северо-западный ветер до 15-20 м/с. 9 июня в области также ожидается пыльная буря, град, ночью порывистый ветер может достигнуть 23-28 м/с.

Утром и днем 8 июня местами по Южно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. В течение суток местами юго-западный, северо-западный ветер усилится с пыльной бурей до 15-20 м/с, днем порывы могут дойти до 25 м/с.

В Шымкенте днем 8 июня ожидаются гроза, усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с.

8 июня ночью в Акмолинской области местами ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный в пределах 15-20 м/с. Днем на большей части области ветер будет в пределах 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с. Днем местами ожидается гроза, шквал, пыльная буря, возможен град.

В Астане днем 8 июня ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами в 15-20 м/с, временами они могут достигать 23 м/с. Утром и днем ожидается гроза, шквал, пыльная буря, возможен град.

В Кокшетау 8 июня ожидается временами гроза, возможен град. Утром и днем синогптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 15-20 м/с.

9 июня на реках Алматинской и Жамбылской областей, а также в городе Алматы в связи с ожидаемыми дождями - местами сильными - ожидается увеличение водности и формирование паводков. Аналогичный прогноз синоптики распространили и на горные районы Алматинской области для 10 июня.