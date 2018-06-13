Мир за ночь. 12-13 июня 2018 года

Македония достигла соглашения c Грецией по своему новому конституционному названию; Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите и «с удовольствием приняли приглашения друг друга»; главным условием предоставления Украине €1 млрд от Евросоюза должна стать борьба Киева с коррупцией; несколько тысяч людей в компании Tesla будут уволены.

Россия намерена предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По версии источников агентства, предложение странам ОПЕК и ряду не входящих в организацию государств будет включать возврат к изначальным уровням добычи в течение трех месяцев, начиная с июля. Увеличивать производство предполагается на 1,8 млн баррелей в сутки пропорционально для всех стран, утверждает агентство. При этом, как оно отмечает, реальный рост поставок нефти не будет максимальным, так как ряд стран, включая Анголу, Венесуэлу и Мексику, не смогут нарастить добычу до должного уровня.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%. На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановлении добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.

Македония сменит название на Республика Северная Македония, пишут РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Зорана Заева. Во вторник Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас провели телефонный разговор. Стороны достигли соглашения по конституционному названию Республики Македонии, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО. Ципрас добавил, что договор предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Заев уточнил, что потребуется внесение поправки в конституцию страны.

Осенью гражданам республики предстоит референдум по вопросу утверждения названия. Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите и «с удовольствием приняли приглашения друг друга», пишет Коммерсант. «Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США», — говорится в сообщении северокорейского агентства по итогам саммита в Сингапуре.

Также отмечается, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына имеет значение для «радикального изменения отношений между странами». Стороны договорились о взаимном прекращении враждебных действий и принятии мер для установления мира. После саммита Трамп в своем Twitter написал о достижении «великого прогресса» в вопросе денуклеаризации Северной Кореи. Визит в Сингапур американский президент назвал «потрясающим». Он повторил, что «отлично поладил с Ким Чен Ыном, который хочет прекрасных свершений для своей страны». «Как я уже сказал ранее сегодня, каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир!» — резюмировал Дональд Трамп.

Главным условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза должна стать борьба Киева с коррупцией, пишут Известия со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Предполагается, что ЕС выделит Украине €1 млрд. При этом Домбровскис указал, что данная помощь будет «строго связана» с проведением реформ на Украине. «Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», — заявил он на слушаниях в Европарламенте. Домбровскис подчеркнул, что данные Киевом обещания о принятии мер в борьбе с коррупцией и реализация условий договоренностей с ЕС на этот счет должны быть выполнены.

С 2015 года Украине также оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения. В Верховной раде Украины 21 мая заявили, что Киев может выполнить не все условия и призвали шантажировать МВФ дефолтом.

Несколько тысяч людей в компании Tesla будут уволены, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Reuters. Маск объяснил сокращение стремлением к упрощению структуры управления компанией. «Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9% всех сотрудников», — отмечается в его письме сотрудникам. Увольнение не коснется тех, кто занят производством, подчеркнул Маск. «Поэтому это не повлияет на нашу способность достичь производственных целей по Model 3 в ближайшие месяца», — добавил гендиректор компании.

В Tesla сообщили, что уже начали оповещать сотрудников, которые будут уволены. По словам представителя компании, количество сотрудников будет сокращено до 37 тысяч — примерно до уровня конца прошлого года. В мае Маск объявил сотрудникам, что компания проходит «тщательную реорганизацию» из-за проблем с производством, уходом старших сотрудников, а также авариями с участием электромобилей.