Около 8 тыс. северокорейских солдат находятся в Курской области, заявили в США

Высокопоставленные представители США заявили, что в Курской области России сейчас находятся около 8 тыс. северокорейских военнослужащих, которые, как ожидается, вступят в бой против Украины в ближайшие дни, сообщает CNN .

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на совместном с министром обороны Ллойдом Остином и их южнокорейскими коллегами брифинге в Вашингтоне, заявил, что войска прошли подготовку «по артиллерии, беспилотным летательным аппаратам, основным пехотным операциям, включая расчистку траншей».

В Вашингтоне считают, что солдаты в Курске – из тех 10 тыс., которые прибыли в Россию.

Остин в свою очередь считает, что Украина сможет удержать территорию в Курске.

Блинкен также сообщил, что США объявят о дополнительной военной поддержке Украины «в ближайшие дни».

Украинские войска удерживают территорию в Курске с момента внезапного вторжения в приграничный регион России в августе.

Блинкен и Остин также снова призвали Китай использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы остановить ее «провокационные действия».

«Мы очень обеспокоены тем, что Россия может делать для усиления потенциала (Северной Кореи), ее военного потенциала. Это также должно быть реальной проблемой для Китая, поскольку это серьезно дестабилизирует обстановку в регионе», - отметил Блинкен.

Ранее, на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани, президент России Владимир Путин подтвердил, что северокорейские военные находятся в РФ, но не уточнил, с какой целью они прибыли. Он напомнил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, подписанный в Пхеньяне летом, подразумевает «оказание взаимной помощи в случае агрессии» против одного из его участников.

Об отправке северокорейских военных в Россию в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США. По данным южнокорейской разведки, Пхеньян может направить в Россию 12 тыс. военнослужащих, и часть из них уже прибыли на базы на Дальнем Востоке. Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что у Вашингтона есть данные о присутствии в России военных из Северной Кореи. По данным газеты The Wall Street Journal, они должны получать реальный опыт боевых действий в условиях войны против Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в Курскую область. Перед этим они прошли обучение на российских полигонах.