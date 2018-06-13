Московский суд рассмотрит жалобу на арест Ертаева

Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бывшего советника председателя правления Bank RBK Жомарта Ертаева, объявленного Казахстаном в международный розыск и задержанного в столице России, сообщает Sputnik Казахстан .

По данным агентства, заседание в суде назначено на 14:50 мск (17:50 по времени Астаны).

Пресненский суд Москвы 11 мая отказался заключать Ертаева в СИЗО и отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена. Защита просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Банкира подозревают в махинациях в период его работы в Bank RBK. По версии МВД, Ертаев, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн., а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.