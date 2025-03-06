Вопросы сотрудничества Казахстана с Катаром по расследованию уголовных дел закрепил сенат

В четверг сенат одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также соглашение, регламентирующее вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц.

Первое соглашение регламентирует вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам. Документом определен перечень оказываемой помощи, основания для отказа в ее предоставлении, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных во время исполнения запроса.

«Соглашение предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых», - сказал сенатор Марат Кожаев.

Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи; вручения документов или повесток, обыска и выемки, содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества и другие формы взаимной правовой помощи, не противоречащие национальному законодательству.

Закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче» регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. В нем определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время.