Алматинцев предупреждают о непогоде в праздничные дни

В городе ожидается сильный ветер и гололед
В Алматы в праздничные выходные 8-9 марта ожидается ухудшение погоды, предупреждает городской департамент по ЧС.
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