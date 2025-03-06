В городе ожидается сильный ветер и гололед
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Алматинцев предупреждают о непогоде в праздничные дни
Фото Жанары Каримовой

В Алматы в праздничные выходные 8-9 марта ожидается ухудшение погоды, предупреждает городской департамент по ЧС.

Так, в городе возможно усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, возможны туман и гололед.

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