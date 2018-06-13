Им стал дирижер Арман Жудебаев
Назначен ректор национальной консерватории им. Курмангазы
Фото с сайта liter.kz

Распоряжением главы государства Арман Жудебаев назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, сообщает пресс-служба Акорды.

Жудебаев с 2013 года возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы. В 2009-2013 годах он работал преподавателем в консерватории им. Курмангазы на кафедрах народной музыки и дирижирования, также руководил студенческим оркестром. В 2012 году стал старшим преподавателем. Является автором идеи проекта «Айтыс Оркестров». Вошел в число «100 новых лиц Казахстана».

12 июня Акорда сообщила об освобождении Жании Аубакировой от должности ректора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, в которой она проработала 21 год. В последние месяцы стало известно об обнаруженных почти год назад финансовых нарушениях в работе главного бухгалтера консерватории. Вскоре после этого было совершено нападение на аудитора Ботагоз Копбаеву. И Жания Аубакирова, и Копбаева написали несколько постов в Facebook, посвященных этому инциденту. Теперь уже бывший ректор консерватории обвинила Копбаеву в шантаже.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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