Назначен ректор национальной консерватории им. Курмангазы

Жудебаев с 2013 года возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы. В 2009-2013 годах он работал преподавателем в консерватории им. Курмангазы на кафедрах народной музыки и дирижирования, также руководил студенческим оркестром. В 2012 году стал старшим преподавателем. Является автором идеи проекта «Айтыс Оркестров». Вошел в число «100 новых лиц Казахстана».

12 июня Акорда сообщила об освобождении Жании Аубакировой от должности ректора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, в которой она проработала 21 год. В последние месяцы стало известно об обнаруженных почти год назад финансовых нарушениях в работе главного бухгалтера консерватории. Вскоре после этого было совершено нападение на аудитора Ботагоз Копбаеву. И Жания Аубакирова, и Копбаева написали несколько постов в Facebook, посвященных этому инциденту. Теперь уже бывший ректор консерватории обвинила Копбаеву в шантаже.