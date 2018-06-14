Мир за ночь. 13-14 июня 2018 года

Опрос американской газеты Politico и компании Morning Consult показал, что 45% граждан США позитивно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента, чуть более половины респондентов — 52% — не одобряют его работу. Протесты в Грузии привели к отставке правительства. В Македонии протесты только разгораются — участники акций выступают против переименования страны.

Опрос газеты Politico и компании Morning Consult показал, что 45% граждан США позитивно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента, пишет «Коммерсант». Чуть более половины опрошенных американцев (52%) не одобряют его работу. Еще 4% респондентов затруднились с ответом.

По результатам исследования, 22% участников опроса полностью довольны тем, как президент Трамп справляется со своими обязанностями. Почти столько же (23%) американцев частично удовлетворены деятельностью главы государства. Еще 51% опрошенных не довольны работой Дональда Трампа.

Около половины (43%) граждан США читали много новостей о встрече президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшейся 12 июня в Сингапуре. Еще 38% участников опроса заявили, что в целом были осведомлены о предстоящем двустороннем саммите. 12% респондентов почти не знакомы с этой темой, а 7% ничего не знали о готовящейся встрече.

Менее трети (29%) опрошенных верят, что Дональд Трамп сумеет урегулировать разногласия Вашингтона и Пхеньяна. Еще 36% граждан не до конца уверены в этом, а 28% считают, что президент США не справится с этой задачей.

При этом более половины (58%) участников опроса одобряют санкции, введенные США против КНДР для приостановки разработки Пхеньяном ядерного оружия. Еще 22% отчасти поддерживают ограничения, и лишь 7% респондентов выступают против санкций.

Исследования показывают, что скорость таяния льда в Антарктике ускорилась в три раза за последние пять лет, пишет «Интерфакс».

Так, согласно исследованию, до 2012 года сокращение количества льда в Антарктике держалось на уровне 76 млрд тонн в год, однако с тех пор эта цифра выросла до уровня 219 млрд тонн в год. Во втором исследовании говорится, что без экстренных мер в течение следующего десятилетия, растаявший лед может прибавить более 25 см к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 м.

«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», – заявил профессор Эндрю Шепард, участник одного из исследований.

Правительство Грузии ушло в отставку на фоне массовых протестов, премьер-министр Георгий Квирикашвили объяснил свой шаг разногласиями с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили, пишет Русская служба ВВС.

«У нас были некоторые разногласия с лидером правящей партии. Я думаю, настал момент, когда лидер партии должен получить возможность сформировать новый кабинет», – цитирует премьера издание.

Правящая партия в течение семи дней должна представить президенту страны состав нового правительства. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также в течение семи дней должен представить новый кабинет министров на утверждение парламента страны.

В Тбилиси с конца мая не утихают протесты и митинги с требованием справедливого расследования дел об убийстве подростков в конце прошлого года. Протестующие, среди которых родственники убитых, правозащитники и различные оппозиционные партии требовали наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра. Акции протеста уже привели к отставке генерального прокурора.

Массовая акция протеста несогласных с договором между Скопье и Афинами о переименовании Македонии и политикой правительства прошла в среду в центре македонской столицы, пишет «Коммерсант». Несколько тысяч участников акции вышли к зданию правительства с македонскими флагами и транспарантами, чтобы выразить протест в связи с переименованием страны.

Во вторник македонский премьер-министр Зоран Заев сообщил гражданам, что они с греческим коллегой Алексисом Ципрасом достигли по телефону решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики.

«Своей пресс-конференцией Зоран Заев вызвал гнев у македонского народа. Мы сразу договорились, что выйдем на улицы и будем протестовать. Заев переступил черту, после которой он больше не может быть премьером», – заявил председатель движения «Всемакедонский национальный конгресс» Страшо Олумчев.

Вскоре бывшая югославская республика будет называться Северной Македонией. Соглашение о ее переименовании глава македонского правительства Зоран Заев и премьер Греции Алексис Ципрас подпишут в конце недели. Это запустит процесс геополитических изменений в регионе. В конце июня ЕС объявит дату начала переговоров со Скопье о членстве в Евросоюзе, а в середине июля страна получит приглашение в НАТО.

В четверг, 14 июня на московском стадионе «Лужники» состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, пишет «Интерфакс».

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира «Live It Up», его исполнят музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Планируется, что помимо 80 тысяч болельщиков на стадионе, церемонию открытия увидят около одного миллиарда телезрителей.

Amazon начал заменять менеджеров роботами, пишут «Ведомости». Замена коснулась высокопоставленных менеджеров с шестизначными зарплатами на специальное программное обеспечение, способное предсказывать спрос на товары и назначать им надлежащую цену. По данным агентства, компания объединяет команду по взаимодействию с крупными брендами с подразделением, непосредственно управляющим автоматизированными продажами: за последние месяцы из компании ушли или были переназначены несколько высокопоставленных менеджеров. Теперь поставщики будут начинать работу со специальным программным обеспечением без общения с сотрудниками.

«Amazon понял, что многие высокооплачиваемые сотрудники тратили много времени на действия, которые могут и должны быть автоматизированы. Цифры не лгут: эта модель выгоднее», – прокомментировал ситуацию экс-менеджер компании Элейн Квон.