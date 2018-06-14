Документ предполагает внесения изменений в 3 кодекса и 13 законов
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Парламент Казахстана принял поправки по вопросам социального обеспечения
Фото Владимира Третьякова

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты сената парламента приняли поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам социального обеспечения.

В закон «Об обязательном социальном страховании» вносятся поправки по конкретизации категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнению порядка уплаты и размеров отчисления в Фонд социального страхования.
Вносятся поправки в закон «О благотворительности», что позволит законодательно закрепить порядок оказания благотворительной помощи малой родины. В целях единого подхода к оказанию помощи специалистам соцсферы, проживающим и работающим в сельской местности, предлагается уточнить нормы в части оказания социальной поддержки на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных средств.
В целях усиления мер социальной защиты сотрудников специальных государственных органов, вносятся поправки в законы «О внешней разведке» и «О специальных государственных органах РК» в части уточнения периода службы сотрудников службы внешней разведки, подлежащих зачету в льготном исчислении, а также размера единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных госорганов.
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