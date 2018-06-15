Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности

Ержанов окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления. Кандидат экономических наук.

С 2007 до 2012 года работал заместителем председателя комитета по техническому регулированию и метрологии министерства индустрии и новых технологий, председателем комитета промышленности МИНТ. С 2012 работал заместителем председателя комитета таможенного контроля Минфина. С 2014 занимал должность председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию. С 2017 года был заведующим отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра.