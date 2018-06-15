120 военнослужащих Казахстана примут участие в миссии ООН в Ливане

Президент Казахстана внес предложение парламенту направить 120 военнослужащих Казахстана для участия в миссии «Временные силы ООН» в Ливане и в составе подразделения вооруженных сил «Индия». Соответствующее предложение депутаты поддержали в пятницу на совместном заседании палат.

«С 1 января 2017 года Республика Казахстан осуществляет работу в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве непостоянного члена. В политическом обращении к Совбезу ООН заявлено, что Казахстан намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира», - зачитал обращение президента министр обороны Сакен Жасузаков.

Он отметил, что направление контингента в миссию ООН не только «внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности», но и укрепит авторитет Казахстана, как «ответственного члена международного сообщества, в том числе в свете подведения итогов непостоянного членства РК в Совбезе ООН».

По его словам, в этом контексте изучен и проработан вопрос направления миротворческого подразделения вооруженных сил Казахстана в миссию ООН в Ливане.

«Участие в данной операции позволит вооруженным силам Казахстана отработать вопросы взаимодействия и планирования применения войск в рамках коалиционной группировки, приобрести боевые навыки, характерные для миротворческой и гуманитарной операции, проверить боеспособность казахстанского подразделения в природно-климатических условиях Ближнего Востока», - подчеркнул министр обороны.

«На основании изложенного, в соответствии со статьей 53 Конституции, вношу предложение о направлении миротворческого контингента - до 120 военнослужащих Вооруженных сил для участия в миссии «Временные силы ООН» в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил «Индия»», - говорится в обращении президента к парламенту.

Данное предложение депутаты сената и мажилиса поддержали.