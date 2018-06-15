С начала года население страны увеличилось на 79,5 тыс. человек
Население Казахстана выросло до 18,2 млн. человек
Фото Жанары Каримовой

На 1 мая численность населения Казахстана составила 18 232 тыс. человек. Из них 10 492,2 тыс. (57,5%) человек проживают в городах и 7 739,8 тысяч (42,5%) в сельской местности, сообщает в пятницу комитет по статистике министерства национальной экономики.

Число родившихся в январе-апреле 2018 года составило 124,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Естественный прирост населения страны за тот же период по сравнению с январем-апрелем 2017 года увеличился на 2,3 тыс. человек (3,1%) и составил 79,5 тыс. человек.

В то же время число умерших составило 44,8 тыс. человек, что на 1,1% больше, чем в январе-апреле 2017 года. В сравнении с тем же периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 3,9% и составило 1095 человек.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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