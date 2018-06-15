Назначен предправления биржи международного финцентра «Астана»

Председателем правления биржи МФЦА (AIX) назначен Тимоти Беннет. Арман Тастанбеков назначен в качестве главного юриста и члена правления, Жан-Филипп Луванкур - в качестве главы в части регулирования и комплаенса, передает со ссылкой на пресс-службу биржи Казинформ .

«Для выстраивания внутреннего и международного доверия инвесторов, мы будет развивать и регулировать AIX по международным стандартам», - рассказал Тимоти Беннет.

До назначения Беннет занимал пост председателя правления новозеландской фондовой биржи (NZX).

Арман Тастанбеков в свою очередь имеет 17-летний опыт работы в качестве партнера в ведущих международных юридических фирмах и в качестве странового советника для компании из списка FTSE100.

Жан-Филипп Луванкур имеет международный опыт работы в финансовых учреждениях, включая NYSE Euronext, Societe Generale и Kleinwort Hambros. На новой должности Луванкур отвечает за регулирование рынков, эмитентов и участников торговли на AIX по модели саморегулирования, утвержденной комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг.

МФЦА заработал в начале текущего года, его международная презентация пройдет в начале июля.