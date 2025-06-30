В Казахстане сформирован состав кассационных судов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении председателей и судей кассационных судов республики, которые должны приступить к работе 1 июля.

Так, председателем кассационного суда по гражданским делам назначен Аскар Смайлов, который до этого момента был председателем суда Алматы.

Кассационный суд по уголовным делам возглавил Акан Жумагулов, работавший председателем суда Астаны.

Председателем кассационного суда по административным делам назначен Берик Нажимеденов, с 2021 года работающий судьей Верховного суда.

Своим указом Токаев также назначил судей всех трех кассационных судов – на эту работу перейдут 75 судей, работавших в судах по всему Казахстану.

Создание кассационных судов было предусмотрено законом, принятым год назад. Теперь дела в кассации будут рассматривать такие суды, а не Верховный суд, как это было раньше.

Дела в кассацию будут поступать напрямую на коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения, сроки рассмотрения дел кассационным судом не будут превышать 6 месяцев.

Верховный суд сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном суде в исключительных случаях, по представлению судьи Верховного суда.