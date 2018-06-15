КНБ задержал подозреваемых в контрабанде антиквариата

Департамент Комитета национальной безопасности по Алматы совместно со службой экономических расследований городского департамента госдоходов накануне задержали группу, которая занималась оборотом предметов антиквариата, сообщила пресс-служба КНБ.

«Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд. тенге. В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн. тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд. тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности», - указывается в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда), информирует КНБ.