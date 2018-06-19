​В результате схода пассажирского поезда в Жамбылской области пострадало 25 человек

В результате схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области, пострадали 25 человек, ещё один скончался. Национальная компания «Казахстан Темир жолы» выплатит семье погибшего подростка 2,4 млн. тенге, а пострадавшим от 500 тыс. до 1 млн., сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава нацкомпании Канат Алпысбаев.

«17 июня в 13.25 на участке Сары-Шаган-Шу Жамбылского отделения дороги произошел сход пассажирского поезда №9 сообщением Астана – Алматы, состоящего из 20 вагонов. Сошли 8 вагонов, два из них на боку. В результате схода пострадали 23 пассажира, в том числе, один со смертельным исходом. Один пассажир госпитализирован в больницу города Шу с диагнозом перелом ног. На железнодорожном вокзале «Алматы-1» прибывшим пассажирам также оказана медпомощь», - рассказал глава КТЖ Алпысбаев.

По его словам, всю необходимую помощь оказывают семье погибшего подростка и «предпринимают всевозможные меры для помощи пострадавшим».

«Кроме выплат, установленных законодательством Республики Казахстан, «КТЖ» примет решение о выплате компенсации семье погибшего 1000 МРП – 2 млн 405 тысяч тенге, а также пострадавшим пассажирам, в зависимости от тяжести повреждения здоровья, от 500 тысяч тенге до одного миллиона тенге», - проинформировал он.

В Нацкомпании создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий.

«Можно сказать, что данный случай не имеет характерных параметров, аналогичных сходов поездов, так как имеется нетипичный технический показатель, а именно: отсутствие продольного перемещения рельс. Необходимо отметить, что последняя плановая диагностика на данном участке была проведена 6 июня текущего года, замечаний не было. Установленная скорость на участке 100 километров в час, фактическая скорость была 92 километров в час. В настоящее время рассматривается техническое состояние инфраструктуры, будут производится замеры подвижного состава. Будут приняты соответствующие меры для недопущения подобных случаев. Комиссия закончит работу до конца текущего месяца», - рассказал Алпысбаев.

Он также добавил, что на участке железной дороги все материалы верхнего пути, в том числе рельсы, скрепления, шпалы отработали только 60% от заданных нормативов. Несмотря на это, нацкомпания привлекла специалистов Казахской академии транспорта и коммуникаций им Тынышбаева и Всероссийского научного исследовательского института железнодорожного транспорта. Они должны провети научно-техническое исследование и моделирование ситуации с учетом имевших место факторов.

В свою очередь первый заместитель министра по инвестициям и развитию Роман Скляр заверил, что в настоящее время специалисты ведомства осуществляют «постоянный контроль за своевременным проведением диагностики скоростных участков со стороны соответствующих служб».

«В соответствии с порядком, такие проверки проводятся два раза в месяц, последняя диагностика была проведена 6 июня и показала состояние пути, как соответствующее техническим требованиям. Все вагоны данного поезда были выпуска 2012-2014 годов, они своевременно прошли предрейсовую техническую проверку и плановые виды ремонта, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Учитывая, что к работе комиссии привлечены ведущие специалисты российских и казахстанских научных организаций в сфере жд-транспорта, расследование мы планируем завершить до конца текущего месяца, о результатах будет доложено», - пообещал он.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов кратко доложил: «По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, выясняются причины аварии, проводятся соответствующие экспертизы. По результатам мы доложим».

О состоянии пострадавших рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он сообщил, что различной степени травмы получили 25 человек.

«Один человек погиб. Это уроженец Карагандинской области. Он погиб на месте происшествия. Медпомощь оказана в Жамбылской области 17 гражданам. 24 гражданам оказана медпомощь - они вернулись домой, им стационарная помощь не была необходима. Одному пострадавшему в Шуйской городской больнице с диагнозом перелом ноги была оказана соответствующая медпомощь», - отчитался министр.

В свою очередь, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил КТЖ совместно с акиматом Карагандинской области оказать необходимую помощь содействие семье погибшего, Минздраву взять на контроль и обеспечить качественное лечение пострадавших. Министерству внутренних дел совместно с Мининвестиций и развитию, КТЖ и другими заинтересованными госорганами провести тщательное расследование причин схода вагонов. «Ход расследования я беру на свой личный контроль. Канат Калиевич, сами доведите до сведения населения результаты расследования», - поручил Сагинтаев Алпысбаеву.