​В Бишкеке задержан бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев

Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев задержан в Бишкеке по подозрению в коррупции. Его арест связан с расследованием модернизации бишкекской ТЭЦ из-за аварии которой город на несколько дней остался без отопления в зимнее время, сообщает агентство «Sputnik Казахстан» .

«По информации пресс-службы госкомитета национальной безопасности, экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев задержан по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека», – пишет агентство со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан».

Экс-премьер-министр республики обвиняется в соучастии в коррупционном преступлении. Сатыбалдиев находится в изоляторе временного содержания Государственного комитета национальной безопасности. Весной этого года парламент Кыргызстана заслушал отчет временной депутатской комиссии о рациональности использования кредита на модернизацию ТЭЦ и причинах аварии на теплоэлектроцентрали. На заседание пригласили также бывших премьер-министров и глав энергоотрасли. Позже по делу о модернизации ТЭЦ были арестованы несколько бывших высокопоставленных лиц, в том числе бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и другие энергетики.