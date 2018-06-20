Казахстан и Узбекистан увеличат частоту авиарейсов

По итогам переговоров представители авиационных властей Казахстана и Узбекистана в Астане договорились увеличить число рейсов между странами, передает Казинформ со ссылкой на сообщение комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию.

Председатель комитета Талгат Ластаев провел встречу с узбекской делегацией во главе с заместителем начальника государственной инспекции Узбекистана по надзору за безопасностью полетов Олегом Лимом.

«Была достигнута договоренность увеличить количество рейсов на действующих маршрутах Астана - Ташкент с 4 до 6 рейсов в неделю и Алматы - Ташкент - с 7 до 10 рейсов в неделю для каждой из сторон. В общей сложности назначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 32 рейса в неделю между странами», – сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Также на встрече назначенных авиакомпаний было достигнуто соглашение «код-шер», которое позволит совместно использовать один из маршрутов.