В Казахстане ожидается похолодание

С атлантическими циклонами, смещавшимися один за другим через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь, в северной половине республики преобладала прохладная с грозовыми дождями погода. В южных областях жаркая и без осадков погода была связана с полем повышенного атмосферного давления. В предстоящие трое суток предполагается перестройка атмосферных процессов, и на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух с северных районов Западной Сибири. Поэтому в северных областях республики ожидается понижение температуры воздуха, дожди с грозами и сильным северо-западным ветром, говорится в сообщении синоптиков.

В южных областях республики ослабление жары ожидается к 23 июня, максимальная температура понизится от 33-38 до 28-35 градусов.